Lady Gaga open over haar onzekerheden

„Het was heel goed dat hij dat deed, want mijn karakter spreekt over hoe lelijk ze zichzelf vindt en toen ik dat moest zeggen, voelde ik dat zelf ook. Ik ben zo onzeker. Ik voel me mooi als ik de vreugde bij mijn fans zie. Of als ik hoor of zie dat mijn muziek hun leven op een bepaalde manier heeft veranderd. Aan het einde van de dag kan ik nog zoveel platen hebben verkocht of in een miljoen films hebben gespeeld, maar als men dan zou zeggen: ’och, ze was zo mooi’, dan zou ik daar niet blij mee zijn”, aldus Gaga. „Ik wil dat ze zeggen: ik heb keihard zitten janken bij die film en ben iets over mezelf te weten gekomen.”

„Ik herkende mezelf in zowel het personage van Bradley, een rockstar, als dat van mezelf, zijn muze die mee op tournee gaat. Het is erg eenzaam om artiest te zijn, ik voel me soms ontzettend alleen en heb dan het gevoel dat niemand me begrijpt. Aan de andere kant is dit wat ik wil en wie ik wil zijn. Ik heb altijd in mezelf geloofd en ben net zo lang doorgegaan totdat ik bereikt had wat ik wilde.”