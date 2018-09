Domien bij afscheid 3FM ’Misschien krijg ik wel spijt...’

In de laatste uren werd uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid. Zo trad Waylon op, die Domien ’één van de weinige dj’s noemde die hem altijd volledig heeft gesteund’, en werden er oude fragmenten uit zijn tijd bij 3FM uitgezonden.

In zijn slotwoorden bedankte Domien iedereen die hem achter de schermen heeft bijgestaan en in het bijzonder zijn sidekicks Puck en Bas, met wie hij sinds november 2016 de ochtendshow maakte. De dj had naar eigen zeggen lang nagedacht over zijn woorden maar „de dj is niet groter dan de radiozender”, zei hij. „De radio gaat gewoon verder.”

Achilles Heel

Domien noemde de kans die hij bij 3FM kreeg ’een droom die uitkwam’. „Ik heb er de liefde leren kennen, mijn beste vrienden. Maar dit is het moment om mijn vleugels uit te slaan”, aldus de presentator, die ervan overtuigd is dat het kabbelende 3FM weer opkrabbelt. „Ik weet dat het goed komt. Maandag begint een nieuwe periode. Het station komt er bovenop en wordt sterker dan ooit. Misschien dat ik wel spijt krijg dat ik nu weg ga.”

Licht geëmotioneerd vertelde Domien vervolgens dat 3FM „voor altijd” een speciaal plekje in zijn hart heeft. ”3FM you’re my achilles heel”, zo waren zijn laatste woorden alvorens de plaat Achilles Heel van Toploader in te starten.

Domien verkast naar Qmusic, waar hij later dit jaar een middagprogramma gaat maken.