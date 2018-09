Van Koningsbrugge bevestigt vijfde (en laatste) seizoen Smeris

„We willen er een mooi verhaal van maken, echt een eindverhaal”, stelt de hoofdrolspeler. „Het zullen dan ook niet tien afleveringen worden, maar eerder vier of drie. Wel is het idee om echt een heel heftig einde te maken, we breien er letterlijk een einde aan.”

Er ligt ook nog een plan voor een film over de twee Brabantse rechercheurs. De andere hoofdrol naast Van Koningsbrugge wordt gespeeld door Dennis van de Ven. Wanneer seizoen 5 van Smeris te zien is, is niet bekend.