Jamai Loman treedt op tijdens Hazes-concert

André Hazes en Jamai Loman bij Holland zingt Hazes 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jamai Loman zal op 22 en 23 maart 2019 optreden tijdens de Holland zingt Hazes-concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij is het achtste ‘gastoptreden’ dat wordt aangekondigd voor deze reeks, meldt producent MediaLane vrijdag.