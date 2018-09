RTL: Tweede seizoen Voice Senior afhankelijk van aanmeldingen

„We lopen nog niet vooruit op een eventueel tweede seizoen”, laat de zegsman weten. „Officieel is die keuze nog niet gemaakt.” Op de zender waren deze week overigens wel al promotiefilmpjes te zien waarin kandidaten werden opgeroepen zich op te geven als zij mee willen doen aan de nieuwe reeks.

The Voice Senior is een nieuwe variant op het succesvolle The Voice-concept, ditmaal met bejaarden. De eerste uitzending trok vorige week direct een miljoenenpubliek. Nederland is het eerste land waarin deze spin-off te zien is. De winnaar mag een elpee opnemen en optreden op het Muziekfeest van het Jaar.