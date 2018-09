Trump-film van Moore ook in Nederland te zien

Regisseur Michael Moore, die eerder een Oscar won voor zijn film Bowling for Columbine, onderzoekt in zijn nieuwe documentaire de volgens hem twee belangrijkste vragen van het Trump-tijdperk: ’Hoe zijn we hier in hemelsnaam beland en hoe komen we hier weer uit?’

Fahrenheit 11/9 is een vervolg op Fahrenheit 9/11, de documentaire die Moore maakte over toenmalig president George W. Bush en de aanslagen van 11 september 2001. De titel van zijn nieuwe film verwijst naar de datum waarop Trump officieel tot president van de Verenigde Staten werd verkozen.

Moore is bekend om zijn documentaires waarin hij politieke en maatschappelijke kwesties aankaart. Hij haalde al eerder flink uit naar Trump met een theatershow waarmee Moore eerder dit jaar twee maanden op Broadway te zien was.