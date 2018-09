Meghan maakte geheime solotrip naar Canada

De vrouw van de Britse prins Harry verbleef naar verluidt drie dagen bij Jessica en haar man thuis. Ook had ze de kans om wat andere vrienden te bezoeken, die ze nog kent van haar eigen tijd in Toronto. Meghan woonde gedurende haar laatste acteerjaren in de Canadese stad, waar de serie Suits werd opgenomen.

De solotrip was een van de laatste dingen die Meghan kon ondernemen voordat het drukke paleisleven weer begint. In de afgelopen weken reisde ze met Harry ook nog naar Schotland en naar Italië, waar ze op bezoek gingen bij George en Amal Clooney. Afgelopen woensdag verscheen ze voor het eerst weer in het openbaar toen ze met Harry naar een benefietvoorstelling van de musical Hamilton ging.

Komend najaar staat Meghan een druk programma te wachten, waaronder haar eerste grote officiële reis. Samen met Harry gaat ze naar Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga.