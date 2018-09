Kaarten War Child-benefiet Borsato snel weg

De opbrengst voor het concert gaat volledig naar War Child. Het gaat om projecten in veertien landen waar honderdduizenden oorlogskinderen aan meedoen. War Child biedt hun een combinatie van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs. De organisatie maakt daarbij onder meer gebruik van creatieve methodes als muziek, dans en spel. Marco Borsato is al sinds 1998 ambassadeur van de stichting.

Het concert wordt Borsato’s vijfde op rij in Carré. Ook op 27 en 29 november en 1 en 2 december treedt de zanger op in het Amsterdamse theater. Het is het einde van zijn clubtour Thuis.