Lady Gaga nu ook filmster

Hollywoodster Bradley Cooper (The Hangover) regisseerde Lady Gaga in zijn remake van de klassieker A Star Is Born, die vanavond op het 75e filmfestival van Venetië in wereldpremière gaat. In eerdere filmbewerking van hetzelfde verhaal schitterden onder anderen Barbra Streisand (1976) en Judy Garland (1954).

„De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, had Bradley een make-up doekje bij zich”, vertelt Lady Gaga tijdens een persconferentie. „Daarmee veegde hij direct alles wat ik eerder op mijn gezicht had gesmeerd er weer af. Omdat hij me zo wilde zien, precies zoals ik was. Ook in de film.”

Bekijk ook: Lady Gaga open over haar onzekerheden

Blootgeven

„Ik ben dat niet gewend”, vervolgt de hoofdrolspeelster, die in werkelijkheid Stefani Germanotti heet. „Zeker aan het begin van mijn carrière hield ik ervan om me steeds opnieuw te transformeren, van gedaante te verwisselen. Terwijl ik me nu nergens achter kon verschuilen.”

Zichzelf zo blootgeven was dan wel spannend, maar ook heel bevredigend, vertelt Lady Gaga. „Ik wilde altijd al actrice worden. Dat ik nu deze film heb kunnen maken, is echt een droom die uitkomt.”

Zelfvertrouwen

Lady Gaga speelt in A Star Is Born de talentvolle singer-songwriter Ally, die door een de bekende rockster Jackson Maine (Bradley Cooper) wordt ontdekt als zij zingt in een travestietenclub. Hij slaagt erin haar een ’break’ te bezorgen. Ook krijgen de twee een relatie. Maar terwijl haar roem de zijne begint te overschaduwen, krijgen zijn verslavingen langzaam de overhand.

„Ally heeft de moed om het ooit te maken als muzikant eigenlijk al opgegeven wanneer Jackson haar ontmoet”, vertelt Lady Gaga, inmiddels 32. „Zij heeft hem nodig bij gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is een groot verschil met hoe ik zelf ooit begon. Toen ik op mijn negentiende besloot om van muziek mijn carrière te maken, sleepte ik mezelf en mijn piano van het ene kleine optreden naar het andere. Maar ik ben daarbij altijd in mijzelf blijven geloven.”