Waar is ex-minnares van Thaise koning?

Zo snel als koning Rama de beeldschone Sineenat Wongvajirapakdi voorstelde als zijn officiële minnares, zo snel is ze ook weer vertrokken van het openbare toneel. Rest de vraag, wat is er met haar gebeurd? Ⓒ ANP

Waar is SINEENAT WONGVAJIRAPAKDI? De ex-minnares van de Thaise koning MAHA VAJIRALONGKORN is al weken van de aardbodem verdwenen sinds de vorst haar afgelopen oktober het paleis uitzette. De geruchtenmachine draait op volle toeren en volgens de Thai zijn er eigenlijk twee opties: óf ze is dood óf Sineenat zit ergens achter de tralies...