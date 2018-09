Zweden vieren eerste verjaardag Gabriel

Op de foto's, geschoten door Erika Gerdemark, lacht een guitige Gabriel zijn eerste tandjes bloot.

Het prinsje kwam vorig jaar ter wereld in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm. Hij heet volledig Gabriel Carl Walther en kreeg de titel hertog van Dalarna. Het kereltje is het tweede kind van prins Carl Philip en prinses Sofia en het zesde kleinkind van de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia.

Op 1 december werd Gabriel gedoopt.