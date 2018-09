André Hazes viel Golden Boys alles mee

„Hij is niet honderd, maar duizend procent meegevallen”, gaat Henk, een van de ’Golden Boys’, verder. In het nieuwe SBS6-programma, vanaf maandagavond op de buis, probeert André zes mannelijke senioren aan de vrouw te helpen. Ook twee andere deelnemers zijn te spreken over Hazes. „Hij is een echte ster en een fijne man”, vindt Frans. „Hij zit vol humor en staat je echt bij.”

Ludwig merkte dat hij al snel goed kon vinden met de presentator. „Ik heb het geluk gehad dat André Amsterdammer is en ik ook. Wat mentaliteit betreft zaten we op één lijn. Het contact tussen hem en mij was perfect, je hebt toch dezelfde roots.”

Lamp

De mannen waren stuk voor stuk op zoek naar gezelschap.„Ik ben nu al zo’n tijd alleen en als je ’s avonds thuiszit is het niet gezellig”, vertelt Henk. „Ik heb al een paar keer tegen de lamp zitten ouwehoeren, maar die geeft geen antwoord.”

André laat de oudjes onder meer speeddaten, wat nog niet meeviel. Want welke dames mogen mee op de groepsdate en welke niet? Frans en Ludwig vonden het moeilijk de vrouwen naar huis te sturen. „Ik wist dat sommigen het echt erg vonden”, zegt Ludwig. „Maar je moet.”

Mazzel

Ook Henk, die net als de anderen nog niet mag verklappen of hij weer vlinders in zijn buik heeft, vond het moeilijk om de knoop door te hakken. „Er zaten veel meer knappe dames bij, maar ik mocht er maar zes nemen. Ik had er wel meer willen nemen.” Dat snapt André maar al te goed. „Je hebt zeven dagen per week ja, dus zes is een beetje weinig”, grapt de zanger en presentator. „Ik doe het haast iedere dag”, biecht Henk op. „Haast op maandag, haast op dinsdag, haast op woensdag, haast op donderdag, ja..”

„We hebben ontzettend gelachen”, merkt André op. „Ik heb echt genoten. Ik vond het heel leuk om te maken en denk dat we ook een beetje mazzel hebben gehad met de mensen die mee hebben gedaan. Iedereen was echt wel gewoon heel erg bijzonder. Iedereen was zo anders, echt allemaal unieke stukken.”