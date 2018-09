Serie Regels van Floor gaat naar buitenland

Opvallend is dat zowel het eerste als het tweede seizoen zijn verkocht, terwijl de opname van de vervolgreeks nog van start moeten gaan. Dat maakten producent NL Film, VPRO en sales agent Dutch Features vandaag bekend.

De Regels van Floor is gebaseerd op de succesvolle gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman, uitgegeven door Ploegsma. In zestien afleveringen volgt de kijker de eigenwijze Floor en haar familie. In Floors wereld bedenken kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels. Floors regels geven antwoord op de belangrijkste levensvragen van een 10-jarig meisje en dat leidt tot komische en vooral ongemakkelijke situaties.

De hoofdrollen worden gespeeld door Bobbie Mulder, Ole Kroes, Ferdi Stofmeel en Elisa Beuger. Het scenario is geschreven door Marjon Hoffman en Lotte Tabbers. De serie werd ook in Nederland goed bekeken; elke aflevering trok ook meer dan 100.000 pageviews online.