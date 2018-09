Peter van der Vorst niet langer katholiek

„Net als de paus is Bodar een wolf in schaapskleren die onder het mom van geloof discrimineert en veel schade aanricht. Lang getwijfeld, maar ik ga me nu definitief uitschrijven”, schrijft de presentator op Twitter.

Bodar zei in het interview onder meer: „West-Europa is decadent geworden. Het feit alleen al dat wij in Nederland gezamenlijk de ziektekosten betalen voor het toenemend aantal mensen dat van geslacht wenst te veranderen - het aanbod schept de vraag: dat is een krankzinnig thema. Als je vindt dat je in het verkeerde lichaam zit, moet je niet naar een psycholoog, maar naar een psychiater. Ik was afgelopen winter in Ethiopië. Daar hebben ze geen last van mensen die omgebouwd moeten worden.”

Enkele dagen geleden zorgde een uitspraak van paus Franciscus al voor veel boosheid bij Van der Vorst. De paus opperde dat kinderen met ’homoseksuele neigingen’ een bezoek moeten brengen aan de psychiater. Van der Vorst: „Tja, wie er hier nou rijp voor de psychiater? Deze man is zelf stapelgek. Opmerkelijk dat er zo weinig Nederlandse katholieken tegen in opstand komen.”