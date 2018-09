Voormalig ’ER’-actrice Vanessa Marquez (49) doodgeschoten door politie

De agenten waren afgekomen op een melding dat er een vrouw was getroffen door een beroerte. De agenten en de actrice waren kort met elkaar in gesprek totdat Marquez het wapen op hen richtte. De actrice overleed in het ziekenhuis.

Vorig jaar kwam Vanessa Marquez nog in het nieuws, omdat ze George Clooney beschuldigde van seksuele intimidatie op de set van ER, waar George furore maakte in zijn rol als dokter Doug Ross. Naar eigen zeggen is ze door die beschuldigingen in de jaren negentig op een zwarte lijst gezet, George Clooney heeft altijd ontkend.

„Ik had geen idee dat Vanessa op een zwarte lijst stond”, zei Clooney in een verklaring waarover Deadline destijds berichtte. „Ik geloof haar op haar woord. Ik was geen schrijver, producer of regisseur van de serie. Ik had niets te maken met de casting. Ik was niet meer dan een acteur. Als haar is verteld dat ik iets te maken had met haar carrière dan is dat gelogen. Ik kon en ik wou haar carrière niet beïnvloeden”, aldus de acteur.