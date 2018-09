Ariana Grande onder vuur om ’respectloze outfit’ bij uitvaart Aretha Franklin

„Ariana Grande’s jurk is totaal ongepast en als ze voorover buigt... dan heeft Bill Clinton een hartaanval”, schreef iemand op Twitter. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens de 6,5 uur durende besloten uitvaart van Aretha Franklin in Detroit zijn er een hoop bekende gezichten te zien, waaronder Ariana Grande, die het nummer (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ten gehore bracht. Er was alleen één ding dat vele Twitteraars irriteerde: Ariana’s korte zwarte jurk.