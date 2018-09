Jochem Myjer speelt 36 shows in Carré

Het is de eerste keer dat Myjer zo lang in Carré staat. De volledige speellijst wordt vrijdagavond online gezet. De voorstellingen staan gepland tussen half januari en eind mei 2019. Het gaat om een aantal blokken tussen de al geplande voorstellingen in Utrecht, Apeldoorn en Rotterdam in.

De verkoop van de 36 shows gaat zaterdag 22 september van start. Per persoon kunnen zes kaarten worden verkocht.

Zwarthandel

De kaartverkoop van Myjer loopt via het platform Guts Tickets, een nieuw systeem dat garandeert dat de tickets niet kunnen worden doorverkocht. De kaartjes worden gekoppeld aan het mobiele nummer van de koper. Impresariaat Hekwerk wil hiermee de zwarthandel in kaarten voor onder meer Myjer en Youp van ‘t Hek een halt toeroepen.

Adem in, Adem uit is een hartstochtelijke liefdesverklaring aan de Nederlandse natuur en Texel, het favoriete Waddeneiland van de cabaretier, in het bijzonder. De show werd onlangs genomineerd voor de Poelifinario 2018, de belangrijkste cabaretprijs in Nederland.