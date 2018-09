We Are Electric strikt dj Deadmau5

Ⓒ ANP

Dancefestival We Are Electric heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de komende indoor-editie van het Eindhovense feest. Dj Deadmau5, bekend van zijn muizenmasker, is een van de artiesten die optreedt op 10 november in het Klokgebouw. Ook Boemklatsch en Tinlicker zijn bevestigd, meldt de organisatie.