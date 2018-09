Familie, vrienden en fans bij zeven uur durende uitvaart Aretha

Onder meer oud-president Bill Clinton, zanger Smokey Robinson en dominee Jesse Jackson gaven een toespraak. Ook werden er songs van The Queen of Soul gezongen door Chaka Khan, Faith Hill, actrice Jennifer Hudson en Ariana Grande, die een vurige uitvoering gaf van (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, een van de grootste hits van Aretha. Bill Clinton omschreef Aretha als ’de stem van een generatie’.

Voormalig president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary. Ⓒ Hollandse Hoogte

De gasten moesten het nodige geduld en zitvlees hebben. De plechtigheid duurde meer dan zeven uur, begon met een klein uur vertraging en liep ook nog eens flink uit. De eerste gasten waren bovendien al twee uur voor aanvang binnen. Het was voor de genodigden uitdrukkelijk verboden hun telefoon te tonen of te gebruiken. "Wie betrapt wordt zal worden begeleid naar de uitgang," zo werd de gasten medegedeeld.

Buiten de kerk verzamelden zich naar schatting ongeveer 12.000 mensen die de dienst van dichtbij wilden bijwonen, maar voor wie binnen geen ruimte was. Ze volgden de dienst buiten op grote beeldschermen. Een groot aantal beroemdheden en voormalig collega's waren aanwezig. Onder hen Diana Ross, Barbra Streisand en Tony Bennett.

Het lichaam van Franklin zal worden bijgezet in het familiegraf op de Woodlawn begraafplaats in Detroit.

Ⓒ Hollandse Hoogte