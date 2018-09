VIKTOR BRAND: ’En ik hou helemaal niet van RUZIE’

Samen met meester Frank Visser hoopt Viktor ook dit seizoen weer een hoop burenbrandjes te blussen. Ⓒ Talpa

Mr. Frank Visser doet uitspraak, waarin buurvrouwen CONNY en TILLY elkaars leven tot een hel maken, was deze week dé tv-smaakmaker. De climax in het langlopende conflict werd een paar dagen geleden bereikt met een vechtpartij in Lelystad. Presentator VIKTOR BRAND (47): ,,Verhuizen is soms de enige optie.’’