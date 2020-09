Eva Longoria: vrouwen hebben het lastiger dan mannen tijdens coronacrisis

„Vrouwen worden harder geraakt door de wereldwijde crisis omdat wij het zware deel van de huishoudelijke taken hebben”, stelt Eva in gesprek met Daily Mail. „Wij nemen de beslissingen over scholing, wij nemen de beslissingen over gezondheid. Wij zijn de ceo’s van ons huishouden, dus we moeten goed zorgen voor de mentale gezondheid van vrouwen.”

Zelf voelt de Amerikaanse actrice zich hierin gesteund door haar vriendinnen. „Ik heb mijn vriendinnen nodig, meer dan ooit. En meditatie, want we moeten op dit moment echt goed zorgen voor onze mentale en spirituele gezondheid.”

In tijden van social distancing gaat dat natuurlijk wat moeilijker, maar gelukkig laat de techniek Eva niet in de steek. „We hebben veel Zoom-gesprekken met heel veel wijn. Het voelt bijna alsof ik hen meer zie nu ik niet aan het werk ben. Ik heb een diepere relatie nu de wereld op pauze staat.”