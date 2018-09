1,5 miljoen kijkers voor finale De Slimste Mens

Roelof de Vries volgt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck op als de slimste mens van Nederland.

De meeste kijkers (1,7 miljoen) waren gisteravond aan de buis gekluisterd voor de audities van het programma The Voice Senior. De 63-jarige zanger Lou Prince, die het eerder niet lukte om door te breken in Nederland, zorgde voor furore met het nummer See You When I Get There.