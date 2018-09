Klusdeuntje achtervolgt klusser Eigen Huis en Tuin

Eigen huis & tuin, inmiddels het langstlopende klus- en tuinprogramma van Nederland, debuteerde in 1993 op de Nederlandse televisie. Destijds probeerden klusjesman Nico Zwinkels, tuinier Rob Verlinden en presentatrice Manuëla Kemp de kijkers te inspireren. Manuëla nam al snel afscheid, en werd vervangen door Myrna Goossen, maar Rob en Nico bleven jarenlang timmeren en schoffelen op de buis. Het bekende deuntje, Vladimir Cosma’s Hot Dog, dat in de beginjaren tijdens het klussen werd gespeeld, is nog steeds onlosmakelijk verbonden aan Eigen huis & tuin.

„Ik kan het niet meer horen”, deed Thomas deze week nog zijn beklag bij RTL. „Overal waar ik kom, gaan mensen dat deuntje naar je fluiten.” Thomas is tegenwoordig de oudgediende. In 2004 verving hij Nico, die het veld moest ruimen nadat hij in opspraak was geraakt. In datzelfde jaar stapte ook Rob op. Hij ging met zijn groene vingers naar SBS6, waar hij nog steeds tuinen voor verbouwt.

Thomas wordt sinds 2015 bijgestaan door tuinman Tom Groot, die dankzij zijn deelname aan Boer zoekt vrouw nog steeds bekendstaat als boer Tom, en Evelyn Struik.