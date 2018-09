Dark Knight- en Harry Potter-acteurs bij Comic Con in RAI

Het evenement trekt behalve handtekeningenjagers ook veel ’cosplayers’, mensen die zich verkleden als hun favoriete filmfiguren, striphelden of gamepersonages. Bij Comic Con kan er ook over de sets van Stranger Things en The Big Bang Theory worden gewandeld.

Tijdens de Comic Con kunnen bezoekers de acteurs ontmoeten en handtekeningen bemachtigen. Ook zijn er verschillende lezingen en workshops.Film- en tv-serie-helden Eric Roberts uit Dark Knight en Suits, Aimee Garcia uit Dexter, Mark Williams uit Harry Potter, Martin Klebba uit Pirates of the Caribbean zijn aanwezig. Comic Con richt zich ook op comicartists. Zo zijn de tekenaars van Spider-Man, Avengers, X-Men, Hulk, Iron Man, Judge Dredd en Hellblazer aanwezig. Dit jaar zijn er veel vrouwelijke comicartists aanwezig onder wie Renee Rienties (My daily life), Aimee de Jongh (De Terugkeer van de Wespendief), Yasmin Sheikh (Luna the Vampire - Pickled Zits) en Enrica Eren Angiolini (Warhammer 40,000, Doctor Who).

In 2017 kwamen er ruim 24.000 mensen op het evenement af. Toen was actrice Carice van Houten uit Game of Thrones één van de blikvangers van het evenement.