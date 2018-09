Nederlandse horrorfilm De Johnsons terug in bioscoop

De Johnsons vertelt het verhaal van een meisje dat er rond haar veertiende verjaardag tijdens een kampeertrip in de Biesbosch achter komt dat ze zeven psychopathische broers heeft die haar willen bevruchten uit naam van god Xangadix. De film trok in Nederland zo’n 200.000 bezoekers en werd geselecteerd voor een aantal buitenlandse filmfestivals.

Ter ere van het 25-jarig jubileum van De Johnsons maakten regisseurs Bram Roza en Yfke van Berckelaer vorig jaar docu Xangadix Lives! Daarin komen onder meer hoofdrolspelers Monique van de Ven, Kenneth Herdigein en Esmée de la Bretonière en regisseur Rudolf van den Berg aan het woord over het maken van de film. Ook de originele Amerikaanse scriptschrijvers blikken in de docu terug.

Eerste stop in de tour van De Johnsons is Breda, waar de film en bijbehorende documentaire zondag worden vertoond in het Chassé Theater.