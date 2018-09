Erik Dijkstra ’kan slechts hopen Kees Driehuis te kunnen evenaren’

„Alles blijft hetzelfde. De jokers staan klaar om de mensen te helpen, de klokjes staan klaar om de mensen te troosten, er zit alleen een andere bril, een andere presentator”, vertelt Erik, een liefhebber van quizzen. Al was dat tot nu alleen als deelnemer. „Dit soort kennisquizzen vind ik hartstikke leuk. Met De slimste mens kwam ik ooit ver, aan pubquizzen doe ik graag mee, Triviant vond ik altijd fantastisch. Ik vind het een leuk genre.”

De 41-jarige presentator was eerlijk gezegd verbaasd dat BNNVARA hem vroeg om een testje te doen. „Maar ik voelde na twee minuten al: dit vind ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen.” Voor Erik volgt nu de moeilijke taak om in de voetsporen van voorganger Kees Driehuis te treden. „Hij deed het subliem. Bijna 30 jaar hè, ongelofelijk. Kees deed het met een soort onderkoelde toon, en ik kan alleen maar hopen dat ik dat kan evenaren.”

Of Erik ook zoveel jaren het gezicht van Per Seconde Wijzer blijft, zal de tijd uit moeten wijzen. „Weet je, ik deed de pilot en na afloop kwam de eindredacteur naar me toe: ’Erik hartstikke goed, dit kan je de komende 30 jaar gaan doen’. Daar moest ik ontzettend om lachen. Maar als dat zou betekenen dat ik het ook 30 jaar bijna net zo goed heb gedaan als Kees Driehuis, ben ik tevreden.”

Per Seconde Wijzer is vanaf maandag elke werkdag om 19.50 uur te zien op NPO 2.