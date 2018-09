Carrie Underwoods eerste keer op Nederlands podium

„Ik ben superblij dat één van Amerika’s grootste countrysterren dit jaar naar mijn eigen festival komt”, jubelde Ilse op 2 augustus op social media. „Het éérste optreden ooit in Nederland van Carrie Underwood. Dit moet je zien! Nashville in Twente, yes!”

Hoewel Underwood speciaal voor Tuckerville vanuit de Verenigde Staten overkomt, is het niet de Amerikaanse die de derde editie van het festival afsluit. Die eer behield Ilse DeLange aan zichzelf. Voor het eerst in vier jaar tijd staat ze weer solo op de planken, nadat ze vrijdag weer een soloplaat uitbracht, na twee albums met The Common Linnets.

Voordat Ilse, optreedt, is het de beurt aan onder anderen George Ezra, Tim Knol, Jaqueline Govaert en Danny Vera. Ilse heeft er zin in en lijkt zelfs de weergoden te verzoeken. Voor haar Tuckerville heeft de zangeres een ’gratis goed weer-garantie’ afgegeven. De Twentse lijkt geluk te hebben; in Enschede blijft het zaterdag waarschijnlijk droog en wordt het met een verwachte temperatuur van 20 graden, zon en een beetje bewolking een mooie nazomerdag.