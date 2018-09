Kijkers over finale Slimste Mens: ’Laffe overwinning’

In de laatste aflevering van de kennisquiz De Slimste Mens vrijdagavond werd milieuactiviste Anne Fleur Dekker als eerste weggespeeld, waardoor journalist Roelof de Vries en schrijver Philip Huff tegenover elkaar zaten in de finale, waarbij het draait om het winnen en verliezen van seconden. Daarbij mag de speler met het laagste aantal seconden de volgende ronde beginnen. Van deze spelregel maakte Roelof de Vries in de eennalaatste ronde handig gebruik, waardoor hij de even aan kop liggende Huff alsnog versloeg.

Roelof de Vries kijkt zijn tegenstander grijnzend aan, terwijl hij heel bewust seconden laat wegtikken Ⓒ Screenshot

Waar sommigen het inzicht en de tactiek van De Vries waarderen, hebben anderen er geen goed woord voor over. ’Laffe overwinning’, ’walgelijk’ en ’onsportief’ , zijn de kwalificaties van het gedrag van intussen de Slimste Mens 2018. Anderen vinden het ’kinderachtig’ en spreken dan ook van een ’onbevredigende finale’. „Doe eens iets aan de spelregels”, is de oproep.

Maar of dat ervan komt? De omschrijving van het programma op de NPO luidt nu eenmaal duidelijk: ’Het gaat niet alleen om kennis en algemene ontwikkeling, maar ook om associatief denken en strategisch spel’. En dat laatste heeft De Vries met resultaat in praktijk gebracht. Op de beledigingen aan zijn adres op het sociale platform, lacht hij dan ook als laatste.

