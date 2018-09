’Mel B bijna dagelijks bewusteloos door drank’

Dat zou de oppas, Russell Updegraff, in een hoorzitting vertelt hebben aan de rechter. Volgens hem begon de zangeres om tien uur in de ochtend met bier en stapte ze later over op wijn en sterke drank. En dat had sterke invloed op haar gedrag. „Ze werd gemeen en zocht ruzie, of ze raakte compleet het spoor bijster”, citeert The Blast hem. „Ze spreekt onsamenhangend over allerlei onderwerpen en springt van het ene verhaal naar het andere, niet in staat om ook maar een gesprek of taak af te maken.”

Volgens Updegraff, die de laatste maanden voor de kinderen Angel (11) en Madison (6) zorgde, zou Mel B hem regelmatig opgedragen hebben cocaine voor haar te halen. Ook zou ze ’ vreemde mannen in huis halen’. Hij beschrijft zelfs een incident waar één van de vreemde mannen ’Madison naar de badkamer nam om haar te douchen nadat ze samen in het zwembad waren’.

Mel B neemt dochtertje Madison Brown mee naar de liveshow van America’s got Talent, samen met haar vriendinnetje Allison Ⓒ Hollandse Hoogte

Onveilig

Volgens The Blast zou hij dan ook geclaimd hebben dat de zangeres niet langer voor haar eigen kinderen kan zorgen. „ Los van de overduidelijke alcoholverslaving en haar verslaving aan meerdere partners die ze meeneemt naar de kinderen, geloof ik oprecht dat Melanie mentaal of psychologisch instabiel is en lijdt aan een vorm van een mentale ziekte. Ik geloof niet dat de kinderen veilig zijn onder haar voogdij zonder supervisie of toezicht.”

Ondertussen heeft Mel B zelf papieren ingediend waarin ze ontkent een alcoholprobleem of seksverslaving te hebben. Volgens haar werkt Updegraff samen met haar ex-man Stephen Belafonte, waarmee ze al tijden vecht om de voogdij, om roddelverhalen over haar te verspreiden. Ze zou bereid zijn willekeurige drugs- en alcoholtesten te ondergaan.

