Meghan schaamt zich voor wat ze eruit flapt

Het was tijdens het fotomoment voor de pers, na de speciale voorstelling van de hitmusical Hamilton, over de eerste Amerikaanse minister van Financiën, Alexander Hamilton. Terwijl Meghan en prins Harry zich tussen de cast scharen voor een mooi plaatje, checkt de prinselijke echtgenote toch even of haar man daar achter haar wel goed zicht heeft. „Kun je het zien, my love?”.

Bij het horen van het koosnaampje reageren de aanwezigen verrukt. „Aaaaahh”. Maar Meghan schrikt ervan. „Oh”, reageert ze met een kreetje, zichtbaar gegeneerd.

Het prinselijke paar kan hoe dan ook tevreden zijn. Met de benefietuitvoering werd 300.000 pond opgehaald voor Sentebale, de hiv-liefdadigheidsinstelling die prins Harry oprichtte in 2006.

