Bisschop zegt sorry voor aanraken Ariana Grande na storm van kritiek

De bisschop omarmde haar na haar optreden en daarbij lagen zijn vingers tegen haar borst. Hij kreeg een storm van kritiek over zich heen. Op Twitter ging de hashtag RespectAriana viraal, waarin vrouwen schande spraken van het publiekelijk betasten van de zangeres. The Associated Press vroeg hem ernaar, waarop bisschop Charles H. Ellis III reageerde: „ Het zou nooit mijn intentie zijn om de borst van welke vrouw dan ook maar aan te raken... Ik weet het niet, ik denk dat ik gewoon mijn arm om haar heen sloeg.”

„Misschien ging dat over de grens, misschien was ik te vriendelijk of te familiair, maar ik verontschuldig me nogmaals.” Hij zei ook alle mannelijke en vrouwelijke artiesten die optraden tijdens de dienst voor Aretha Franklin, te hebben omarmd. „ Iedereen die optrad, schudde ik de hand en gaf hen een knuffel. Dat is waar het over gaat in de kerk; het gaat allemaal om liefde.” Op het sociale platform werden zijn excuses niet geloofwaardig bevonden.

’Levendig’

Ook bood hij zijn excuses aan voor het bespotten van haar naam. Hij grapte tijdens de dienst dat hij bij het zien van Ariana Grande op het programma dacht dat het een nieuw gerecht ws op het menu van Taco Bell. „Als je een progamma van negen uur hebt, probeer je het wat levendig te houden met wat grapjes hier en daar.”

„Het laatste wat ik wil, is een afleiding vormen van de dag die draaide om Aretha Franklin.” Afleiding kwam er toch wel; ook Ariana Grande zelf werd op internet bekritiseerd omdat haar zwarte jurkje te kort zou zijn.