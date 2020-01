Bar Rafaeli: van SUPERMODEL naar SUPERMOEDER

Na twee dochters, LIV (3) en ELLE (2), is het geluk van BAR RAFAELI (34) en ADI EZRA (44) nu bekroond met de komst van een zoon. Hoe het jochie heet, hebben de ouders nog niet bekend gemaakt, wel dat ze ’dolgelukkig’ zijn. Deze zwangerschap, zo zei ze in september nog, was niet gepland maar ’zeker zo welkom’. ,,Bovendien wist ik eigenlijk meteen al dat het een jongen zou worden.’’

Het topmodel, dat lang verkering had met LEONARDO DICAPRIO (45), heeft er nooit een groot geheim van gemaakt een groot gezin te ambiëren. Die droom begint nu aardig gewaar te worden.

Zorgen

Intussen zijn er ook zorgen, flinke zorgen. De vaderlandse Belastingdienst zit nogal achter haar aan en claimt een miljoenenbedrag van haar tegoed te hebben. Zij zou in het verleden structureel inkomsten niet hebben opgegeven. Er zou Bar Rafaeli zelfs een gevangenisstraf staan te wachten.

Ook haar moeder TZIPI, die zou hebben meegewerkt aan de mogelijke fraude, zou sancties te wachten staan. Maar zij zou inmiddels, volgens lokale media, het boetekleed willen aantrekken en zes maanden willen ’zitten’.

Hiermee zou ze voorkomen dat haar dochter, en kersvers moeder, straks in de gevangenis zit in plaats van te kunnen genieten van de eerste maanden van haar pasgeboren zoon.