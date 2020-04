NPO Radio 2 komt met Songfestival Top 50

De lijst bestaat uit vijftig nummers en er kan tot donderdag 14 mei 12.00 uur gestemd worden. De nummers met de meeste stemmen zijn vervolgens die vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur te horen. Deejays Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof presenteren het programma.

Het Eurovisie Songfestival zou dit jaar in Nederland georganiseerd worden, omdat Duncan Laurence er vorig jaar in Tel Aviv met de winst vandoor ging. Omdat het evenement dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaat, is Duncan de eerste kandidaat die zichzelf voor het tweede jaar op rij de regerend winnaar mag noemen.