Thomas Acda verbrandt zijn hand

„Kijk! Een koks-hand”, schrijft hij trots. „ Of zoals echte chefs ’t waarschijnlijk noemen- een hobby/vakantie kokshand. Maar om met bard T. Nijland te spreken- de pijn is weg.” Wat was er gebeurd? Dat legt de vakantievierende Acda ook graag op eigen wijze uit. „Het flippen der panbrood. Dat de eerste keer goed gaat en je jezelf bijna hoort denken: ‘dit is niet verstandig. De olie kan....’ maar dan ben je al met de tweede, zinloze flip begonnen. Ik zag de olie opstijgen, zoeken, kijken, besluiten en à la Pearl Harbor naar beneden duiken.”

Het zit de cabaretier en theatermaker ook niet mee, blijkt uit zijn vakantieposts. De eerste vier dagen regen, mama die misschien ’toch wat gestresst aan de vakantie is begonnen’ - schrijft de professionele grappenmaker bij een foto waarop zijn vrouw de kinderen ’onder schot houdt’ met een waterpistool - , en nu de brandwonden op zijn hand.