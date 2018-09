Simon Cowell blij met terugkeer Ant McPartlin

In een interview met The Sun sprak hij zijn vreugde uit om Ant McPartlin opnieuw te kunnen verwelkomen in de serie Britain’s Got Talent. Cowell vond de beslissing van zijn 42-jarige tv-collega om er even tussen uit te gaan, ’het enige juiste’.

Hij kijkt er niet van op dat McPartlin straks weer op tv te zien zal zijn. „Dat is wat ik altijd wel gedacht had dat zou gebeuren, ik ben zo blij om dat te horen. Hij is van harte welkom, we hebben hem gemist. Maar hij heeft het juiste gedaan, met het nemen van wat tijd voor zichzelf. Hij zal fris terugkomen en ik zal ervan genieten.”

McPartlin veroorzaakte op 18 maart een auto-ongeluk nadat hij met drank op achter het stuur stapte. Nog dezelfde dag meldde hij zich bij de afkickkliniek en stopte hij met zijn tv-werk. De resterende afleveringen van de Britse tv-show Saturday Nightwerden gepresenteerd door co-host Declan ’Dec’ Donnelly. McPartlin kreeg een boete van 86.000 pond (bijna 100.000 euro) en een rijontzegging van 20 maanden.