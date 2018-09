Katie Price ALWEER alleen...

De personal trainer maakt zaterdag op Instagram bekend dat hij het geen gemakkelijke beslissing vond om te nemen. „Het is nu duidelijk dat we beiden verschillende dingen wilden”, verklaart hij. Rancuneuze gevoelens heeft hij niet. „Wie weet wat de toekomst zal brengen, maar voor nu wens ik haar het allerbeste”, sluit hij de officiële verklaring af.

In het bijschrift geeft hij haar nog kusjes en biddende handen. Dat terwijl hij het niet gemakkelijk heeft gehad met de geruchten over Katie’s vermeende overspel met Alex Adderson, een rijke socialite. Dat laatste kan Katie goed gebruiken, sinds ze in de financiële problemen zit. De twee zouden volgens The Sun al verschillende geheime dates gehad hebben en zelfs het bed al gedeeld hebben.

’Beter leren kennen’

Toch leken Kris en Katie het eerst nog samen te willen proberen: op een tripje naar Schotland zou hun relatie gered moeten worden. Maar zoals nu blijkt, mocht dat niet baten. Eerder deze maand had Katie juist nog laten weten met de personal trainer in het huwelijksbootje te willen stappen, het zou haar víerde huwelijk worden. Maar dat ging voor Kris te vlug; hij wilde Katie eerst beter leren kennen...

Katie Price had vóór Kris haar langste relatie, met Kieran Hayler, die háár bedroog; de relatie duurde net geen vijf jaar, is nog maar een paar maanden voorbij en de scheiding is nog niet eens afgehandeld. Eerder had ze relaties met voetballer Dwight Yorke, van wie ze haar oudste zoon Harvey (15) kreeg, een bijna vierjarig huwelijk met zanger Peter Andre, van wie ze Junior (12) en Princes (10) kreeg, een tweejarig huwelijk met Alex Reid, en een verloving met het Argentijnse model Leandro Penna, die nooit tot een huwelijk leidde.