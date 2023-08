’Ashley Olsen in het geheim moeder geworden’

Naar verluidt is de voormalige actrice een paar maanden geleden in New York bevallen van zoon Otto. Eind vorig jaar zou Ashley al in het geheim in het huwelijksbootje zijn gestapt met haar partner Louis Eisner.

Ashley en haar zus Mary Kate deelden jarenlang de rol van dochter Michelle in Full House. Na het einde van die serie maakten ze als tieners nog een reeks films waarin ze naast elkaar te zien waren.