'Timtation' heeft nieuwe vriendin: 'Het klikt super tussen ons'

De twee leerden elkaar kennen op Kamping Kitsch, een feest in België. „We hadden al even contact, maar daar hebben we afgesproken en de vonk was er meteen”, zo laat Tim weten aan Het Laatste Nieuws.

De deelnemer van Temptation Island staat erom bekend zijn nieuwe liefdes heel snel aan het publiek te laten zien en ook Rani is daarop geen uitzondering. Kamping Kitsch vond zaterdag 25 augustus plaats en dat betekent dat de twee elkaar dus officieel nog maar een week kennen. Maar Tim ziet hun relatie rooskleurig in. „Of ik dit keer de ware heb gevonden? Ik hoop het. Het klikt in ieder geval super tussen ons. Dus we zien wel.”

Op Instagram volgt de ene na de andere grap op de aankondiging van Tim. „Ik denk dat ze al in verwachting is”, schrijft een volger. Iemand anders schrijft: „Huisje, tuintje, kindje...trouwen?”