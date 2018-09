General Hospital-actrice Susan Brown (86) overleden

De uitvoerend producent van de serie maakte het nieuws bekend op Twitter. „Het is een treurige dag in Port Charles nu Susan Brown (’Gail Baldwin’) vandaag is overleden. Mijn condoleances gaan uit naar haar familie en naar iedereen die deze fantastische vrouw kende.”

Brown kreeg in 1977 een rol in de serie. In 1985 verliet ze de set om in 1992 weer terug te keren. Ook was ze te zien in de spin-off Port Charles. In 1979 kreeg ze een Emmy voor haar rol in General Hospital.