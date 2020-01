Jessie Jazz Vuijk: Kaj doet niet aan vluggertjes

De presentator maakt er graag ’een ding’ van. „Het is een levensbehoefte, net als eten. Je kunt een bord pasta naar binnen schuiven, of uitgebreid uit eten gaan, ervan genieten. Dat is met seks hetzelfde. Je doet het in vijf minuten of je geeft jezelf een slinger. Maar je kunt er ook wat moois van maken. Dat je de slingers ophangt. Dat hebben we allebei. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat de een beter is dan de ander. Ik had weleens iemand bij wie ik de chemistry gewoon miste. Dan kun je nog zo goed met je vingers zijn of zij kan nog zo vrolijk jouw panfluit bespelen: als het niet werkt, werkt het niet. Maar ik ben heel tevreden, schrijf dat maar op”, zegt Kaj.

Ook op romantisch vlak pakt de presentator graag uit. „Jij bent echt romantisch. Je steekt kaarsjes aan, haalt kaasjes”, zegt Jessie. Kaj doet het graag omdat hij het fijn vindt om te zien dat zijn vriendin geniet. „Ik hou ervan als mensen om me heen het naar hun zin hebben. Niet alleen op romantisch vlak, dat heb ik ook met vrienden.”