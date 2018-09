Bono verliest stem, U2 breekt concert af

„Het spijt me, maar dit is een groot probleem. Ik moet er nu iets aan gaan doen. Als mensen naar huis willen, is dat oké. We zullen de show voor jullie inhalen op een ander moment. Als jullie willen blijven; we moeten nu pauzeren voor tien of vijftien minuten”, zei Bono tegen het publiek in de Mercedes Benz Arena. Daarop verliet de band het podium. Een bezoeker postte een filmpje hiervan op Twitter.

U2 is bezig met een tournee. Op 4 en 5 september staan er optredens gepland in Keulen. Het is nog niet bekend of deze concerten wel doorgaan. Op zondag 7 en maandag 8 oktober treedt U2 in Nederland op in Ziggo Dome.