Bette Midler en Barbra Streisand hekelen Donald Trump

„Prachtige loftuitingen voor John McCain door George Bush en Barack Obama, heel ontroerend. Bedankt voor het oplichten van de grauwe sluier waaronder we de afgelopen 18 maanden hebben geleefd. En om alle Amerikanen eraan te herinneren wie we ECHT zijn”, twitterde Bette Midler (72) met een subtiele sneer naar Trump, die nu anderhalf jaar president van de Verenigde Staten is.

De 76-jarige Barbra Streisand noemde Trump bij naam en focuste zich via Twitter op waar hij tijdens de plechtigheid was. „Als ik vandaag naar de zo welsprekende president Barack Obama luister, ben ik erg verdrietig over wat we missen. Trump bekritiseerde Obama omdat hij teveel op de golfbaan zou staan. Waar is onze huidige president vandaag? - golfen zoals gewoonlijk”, schreef ze.

President Donald Trump was overigens niet uitgenodigd voor de rouwdienst.