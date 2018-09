Mick Harren strikt liefje Lewis Hamilton voor nieuwe clip

Het gaat om Cheyenne Ciani, een Nederlands model, zo laat de zanger weten aan Privé. Shownieuws berichtte afgelopen week al dat Cheyenne en Lewis samen gespot werden in een Italiaans restaurant in Amsterdam.

In de clip van Mick Harren speelt het model het liefje van iemand anders, namelijk van de zoon van de zanger, Bowy. En die is naakt te zien in de video, zo blijkt uit foto’s op sociale media.

Hoe de nieuwe single van Mick heet, is nog niet duidelijk. Wel blijkt dat de zanger zin heeft om zich weer volledig op het zingen te kunnen richten. „Nieuwe ronde, nieuwe kansen”, zo laat hij weten.

