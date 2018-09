Lily Allen betaalde voor seks

Volgens haar was ze eenzaam na haar verbroken huwelijk. Ze is er niet trots op, laat ze weten op haar Instagram. „Ik voel me beschaamd. Ik doe het niet weer.”

Ze ontmoette de escorts in 2014 rond de tijd dat ze haar album Sheezus uitbracht, weet Daily Mail. Ze leed toen aan een postnatale depressie na de geboorte van haar tweede dochter Marnie een jaar eerder. Bovendien had ze problemen met haar huwelijk. In 2016 scheidde ze dan ook van haar echtgenoot, zakenman Sam Cooper, na een huwelijk van vijf jaar.

Meer details over de nachten met de escorts zal ze onthullen in haar boek My Thoughts Exactly.In het boek zal ze ook details onthullen over haar vermeende dates met Oasis-zanger Liam Gallagher en rapper van The Streets, Mike Skinner.

Volgens haar was het haar leven in de schijnwerpers dat de problemen en de eenzaamheid veroorzaakte. Recent zei ze daarover: „Ik verloor mijn gevoel voor wie ik was, mijn identiteit. Ik was een slechte moeder. Ik was slecht in mijn werk. Ik werd wakker in de tourbus en had een kater. Ik bedroog mijn echtgenoot. Alles wat ik wilde was tijd met mijn kinderen. Ik verdiende geeneens geld.”

Fans reageren op Instagram met veel begrip. „Je hoeft jezelf niet te verantwoorden.” En: „Je echte fans zullen je altijd begrijpen en steunen.”