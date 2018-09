Topgear-presentator op vakantie bedwelmd en beroofd

Hij was met zijn vrouw Mindy, dochter Willow en vijftien gasten op vakantie in een grote villa in Zuid-Frankrijk, schrijft Express. Mindy vreest dat de inbrekers gas hebben gebruikt. Bij het ophalen van de herinneringen verstijft ze haast weer van angst. „De echte horror was dat het erg laat was geworden die avond en dat ik toen we op bed gingen, nog een deur hoorde dichtgaan. Ik dacht nog: ’Dat is bizar’ en besloot het te checken.”

„Dus ik ging naar beneden, de hal in. De deur naar de woonkamer was dicht, maar ik hoorde een mannenstem. Ik dacht dat het andere gasten waren en ben teruggegaan naar bed. Toen ik later besefte dat het de inbrekers waren geweest, kreeg ik koude rillingen. Ik had ze zo tegen het lijf kunnen lopen, dat zou niet goed afgelopen zijn.”

Horloge

In de omgeving van het luxueze vakantieoord Saint Tropez is eerder een verdovend gas gebruikt voor inbraken. Een eerder slachtoffer was Formule 1-chauffeur Jenson Button. De buit voor deze inbrekers was vooral contant geld, maar dochter Willow (15) is haar horloge kwijt. De inbraak markeerde het einde van een feestelijk verblijf, waar de gasten in jaren ’20-stijl volop dansten en genoten van hun vintage cocktails.

Later bleek dat ook de buren die nacht waren beroofd. Het goede nieuws: de inbrekers stonden op de camerabeelden en werden binnen 48 uur gearresteerd door de politie.