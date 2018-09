Australisch model (20) dood gevonden op miljardairsjacht

Haar lichaam werd gevonden op het achterdek van de enorme Mayan Qyeen IV. De politie in Griekenland start een onderzoek naar moord.

Eigenaar van het schip, de 87-jarige zakenman Alberto Bailleres - hij geldt als de op een na rijkste Mexicaan met een vermogen van 8 miljard euro - zou het vaartuig dinsdag voor anker hebben gelegd bij het eiland Kefalonia en het toen verlaten hebben. De crew, waaronder de 20-jarige Sinead bleef alleen achter op het enorme jacht ter waarde van 121 miljoen euro. Afgaand op de Instagramposts beleefde zij zonovergoten dagen, die bestonden uit jetskiën, zonnebaden, shoppen en feesten.

’Veel te vroeg’

Het Australische ministerie voor Buitenlandse Zaken en Handel heeft steun aangeboden aan de familie van de jonge vrouw. Die steun is hard nodig, want broer Jake is kapot van het verlies van zijn zus, ’het slechtste nieuws van mijn leven’.

Ook familie en vrienden kunnen het nieuws haast niet geloven. „Het was nog maar een paar dagen geleden dat je me sms’te dat ik echt met jou móest kamperen. Je bent zo’n schitterende meid, die we veel te vroeg hebben verloren.” Een andere vriend: „Onze zielen zaten zo op één lijn, dat we ervan overtuigd waren dat we dezelfde persoon waren. Ik kan niet uitleggen hoe erg ik je zal missen en hoe kapot ik ben.”