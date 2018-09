Regisseur steunt Weinstein op rode loper Filmfestival

De rode loper was bedoeld voor de première van Suspiria, waarvoor veel sterren zich lieten zien, onder wie hoofdrolspelers Dakota Johnson en Tilda Swinton. Zij werden al snel overschaduwd door de internationaal onbekende regisseur, die onder zijn jasje het zelfgemaakte shirt droeg. De regisseur, Luciano Silighini Garagnani liet zich uitgebreid fotograferen. Op de rode loper liepen op dat moment actrices die Weinstein beschuldigd hebben van seksueel misbruik, onder wie Cate Blanchett.

Hoofdrolspelers Dakota Johnson en Tilda Swinton hadden de show moeten stelen op de rode loper bij de première van Suspiria Ⓒ Hollandse Hoogte

Garagnani is internationaal niet erg bekend, maar won met zijn korte film Seline in 2016 en 2017 verschillende prijzen. De regisseur en casting director was betrokken bij de oorspronkelijke film Suspiria uit 1977 van Dario Argento, de vader van Asia Argento. Zij heeft Weinstein ook beschuldigd en ligt nu zelf ook onder vuur. Garagnani wordt verder genoemd in verschillende filmblogs als productiemanager voro de film Carol, die door The Weinstein Company geproduceerd werd met Cate Blanchett in de hoofdrol.

Cate Blanchett op de rode loper bij de première van Suspiria Ⓒ Hollandse Hoogte

De regisseur geldt verder als groot fan van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi. Ook doneerde hij geld aan de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.