Paul McCartney ’was high en zag God’

De man die bekend stond als de minst ruige Beatle, bekent dat hij ooit een drug gebruikte die zo sterk hallucinogeen was dat hij ’onmiddellijk aan de bank genageld zat’. Het was DMT, een middel dat sneller werkt dan LSD of paddo’s. „En ik zag God, dit wonderbare en geweldige ’iets’ en ik voelde me heel erg klein..”

De ervaring heeft volgens McCartney zijn leven niet grondig veranderd, maar hij gelooft nu wel ’dat er iets hogers bestaat’. Hij denkt ook dat geliefden „op een mysterieuze wijze na hun overlijden aanwezig blijven en toezien (...). Een deel van mij weet dat er geen bewijs voor is, maar een ander deel gelooft daarin.”

Sir James Paul McCartney’s muzikale loopbaan gaat ondertussen gewoon door. Hij brengt 7 september een nieuw album op de markt, Egypt Station. Het wordt zijn zeventiende solo-album.