Simon Cowell beschermt Mel B’s positie in AGT

Simon Cowell is degene die het voor haar heeft opgenomen. Een insider bij de show vertelt aan The Sun: „Er zijn geen plannen om Mel B van de show te halen. Als ze er is, dan is ze gefocust en in the zone. Simon blijft haar volledig steunen.”

Mel B (43) moet dinsdag weer voor de rechter verschijnen, in haar bittere strijd met haar ex-man Stephen Belafonte over de voogdij over hun dochter Madison (6) en stiefdochter Angel (11). Ze zal zich goed moeten verdedigen, nu kinderoppas Rusty Updegraff heeft getuigd dat Mel B bijna dagelijks buiten westen was door de drank en hem om cocaïne gevraagd heeft.

Volgens de zangeres werkt Updegraff samen met haar ex-man Stephen Belafonte om roddelverhalen over haar te verspreiden. Ze zou bereid zijn willekeurige drugs- en alcoholtesten te ondergaan.