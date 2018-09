Michiel Veenstra verkozen tot Online Radio Ambassadeur 2018

Het is voor het eerst in Nederland dat er prijzen worden uitgereikt voor internetradiomakers en podcasters. De jury, bestaande uit onder anderen Adam Curry, Isabelle Brinkman en Erik de Zwart, koos uit een aantal genomineerden Veenstra uit als de gelukkige winnaar. De radio-dj is erg blij met de uitslag: „Wow, wat een ontzettend grote eer! Ik weet wie er in de jury zitten en die heb ik hoog zitten. Ik zal mij nog harder gaan inzetten voor de kracht en schoonheid van podcasting.”

Veenstra is al jaren bezig met het maken van programma’s voor internetradio. Ook is hij bezig met meerdere podcasts, waaronder Michiel Met, D-Tales en V2 Podcasts. Eerder maakte de dj ook al geschiedenis door als eerste radiomaker ter wereld een radioprogramma te presenteren rechtstreeks vanaf de Noordpool.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Media Week, gepresenteerd door Erik de Zwart. Dan wordt ook bekendgemaakt wie de winnaars zijn van Beste Online Radiostation, Beste Podcast en Beste Presentator.